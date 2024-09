Zur Kärntner Wohnbeihilfe NEU: Sonderlandtagssitzung einberufen

Die neue Wohnbeihilfe ist fix. Bis zu 500 Euro werden es sein, man rechnet mit bis zu 40.000 Anspruchsberechtigten. Nach monatelangen Verhandlungen und nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens wurde am gestrigen Dienstag, dem 3. September, die Kärntner Wohnbeihilfe NEU präsentiert.

Sondersitzung: Antrag eingebracht

Der Antrag auf Abhaltung einer Sonderlandtagssitzung wurde, wie gestern dem Landtagsamt bereits bekanntgegeben, heute vom SPÖ-Landtagsklub eingebracht, heißt es seitens der SPÖ. Die Frist für die Abhaltung beträgt eine Woche. „Damit alle Vorbereitungsarbeiten für die Kärntner Wohnbeihilfe NEU ehestmöglich getroffen werden können, berufen wir eine Sondersitzung des Kärntner Landtags ein. Nachdem gestern der Sozial- und Gesundheitsausschuss bereits einstimmig die Weichen für den Beschluss im Plenum gestellt hat, gibt es für uns keinen Grund weiter zuzuwarten“, gibt SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser heute bekannt.

„Unterstüzungs-Modell soll ehestmöglich abgesegnet werden“

Für diesen sozialpolitischen Meilenstein seien natürlich Vorarbeiten im großen Umfang nötig, denn mit 40.000 Haushalten in Kärnten sollen doppelt so viele wie bisher von der neuen Regelung profitieren, betont Seiser. „Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig haben ein Modell auf Schiene gebracht, das Kärntens Ruf als kinder- und familienfreundlichste Region und als Land der niedrigsten Mieten eindrucksvoll untermauert. Mit Beschluss dieses Vorhabens im Kärntner Landtag stellen wir sicher, dass diese effektive Hilfe ab 1. Jänner 2025 für zigtausende Menschen in Kärnten Realität wird“, so Seiser abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.09.2024 um 17:42 Uhr aktualisiert