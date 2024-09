Motorradunfall: Lenker (49) stürzte 30 Meter über eine steile Böschung

Der 49-jährige Motorradfahrer wurde nach seinem Sturz von der Nockalmstraße per Hubschrauber ins LKH Villach gebracht.

Am Mittwoch, den 4. September 2024, gegen 13 Uhr, ereignete sich auf der Nockalmstraße in Kärnten ein schwerer Motorradunfall. Ein 49-jähriger Mann aus den Niederlanden war auf seinem Motorrad in Richtung Innerkrems unterwegs, als es zu dem Unglück kam. Der Fahrer geriet bei einem Weiderost ins Rutschen. Das Vorderrad des Motorrads verlor die Bodenhaftung, wodurch der Fahrer von der Straße abkam. Er stürzte etwa 30 Meter eine steile Böschung hinab und kam schwer zu Fall. Der Mann wurde bei dem Sturz unbestimmten Grades verletzt.

