Wilde Verfolgungsjagd auf der A2: Fahrer ohne Führerschein rast mit 200 km/h

Ein 37-jähriger ungarischer Staatsbürger lenkte am Mittwoch, 4. September 2024 um 10.35 Uhr einem Auto auf der A2 in Fahrtrichtung Wien. Am Beifahrersitz befand sich die 22-jährige Zulassungsbesitzerin des Autos` und auf der Rückbank ihre 10 Monate alte Tochter, beide ebenfalls ungarische Staatsbürger.

Raser flüchtet mit über 200 km/h vor Polizei

Der Lenker fiel durch seine waghalsigen Verkehrsmanöver auf. Als er die Autobahnpolizeistreife wahrnahm versuchte dieser zu flüchten. Er fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (über 200 km/h). Während der gesamten Nachfahrt der Beamten gefährdete der 37-Jährige die körperliche Sicherheit etlicher Verkehrsteilnehmer, überholte mehrmals Fahrzeuge über die rechte Fahrspur, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Rettungsgasse vor dem Rot gesperrten Kollmann-Tunnel und verursachte dabei einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht. In dem zweitbeteiligten Fahrzeug befand sich eine polnische Familie mit zwei Kleinkindern. Die Fahrt wurde aufgrund eines Motorschadens des von ihm gelenkten Fahrzeuges gestoppt und das Fahrzeug kam am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand.

Autobahn für 38 Minuten gesperrt

Der Lenker wurde unverzüglich festgenommen und zur Abklärung des Sachverhaltes auf die Autobahnpolizei Wolfsberg gebracht. Der 37-Jährige lenkte den PKW ohne Lenkberechtigung. Die A2 war in Fahrtrichtung Wien von 10.48 Uhr bis 11.26 Uhr gesperrt. Das austretende Motoröl musste gebunden werden und das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.09.2024 um 18:35 Uhr aktualisiert