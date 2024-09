Städtepartnerschaft zwischen Graz und Pécs feiert Jubiläum

Am Wochenende des Samstages, 31. August 2024 reiste eine Delegation aus Graz nach Pécs, um die langjährige Städtepartnerschaft zwischen den beiden Städten zu feiern. Auf Einladung von Bürgermeister Attila Péterffy kamen Vertreter aus vier verschiedenen Partnerstädten zusammen, um die freundschaftlichen Beziehungen durch eine feierliche Erneuerungsurkunde zu bekräftigen.

Erneuerungsurkunde für Grazer Städtepartnerschaft

Stadtrat Manfred Eber vertrat die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr und unterzeichnete die Urkunde im Namen der steirischen Landeshauptstadt. Begleitet wurde er von Gemeinderat Thomas Horst Alic sowie Georg Fuchs aus dem Büro der Bürgermeisterin. Neben der Partnerschaft mit Graz, die bereits seit 35 Jahren besteht, wurden auch weitere Jubiläen gefeiert: 25 Jahre Partnerschaft mit Tuzla (Bosnien und Herzegowina), 20 Jahre mit Samobor (Kroatien) und 15 Jahre mit Novi Sad (Serbien).

Stadtfest in Pécs

Der 1. September stand ganz im Zeichen des Stadtfestes von Pécs, das traditionell alle Partnerstädte einlädt. Der feierliche Festakt fand im renommierten Kodály Center statt und wurde von musikalischen Darbietungen begleitet. Im Rahmen der Veranstaltung wurden bedeutende Persönlichkeiten der Stadt geehrt, während die internationalen Delegationen das Fest in geselliger Atmosphäre mitfeierten. Pécs legt großen Wert auf seine internationalen Beziehungen und pflegt Partnerschaften mit insgesamt 20 Städten weltweit.

Langjährige Freundschaft zwischen Graz und Pécs

Die Städtepartnerschaft zwischen Graz und Pécs blickt auf eine lange Geschichte zurück, die ihren Ursprung in den engen Beziehungen der Naturfreundeorganisationen beider Städte hat. Im November 1989 wurde die offizielle Partnerschaft durch den damaligen Grazer Bürgermeister Alfred Stingl und Dr. Molnár-Zoltán, dem Ratsvorsitzenden von Pécs, besiegelt. Seither ist die Zusammenarbeit stetig gewachsen und von regelmäßigem Austausch geprägt. Auch in jüngerer Zeit bleibt die Verbindung zwischen Graz und Pécs lebendig. So besuchte Bürgermeister Attila Péterffy im vergangenen Jahr das Aufsteirern-Festival in Graz und verewigte sich im Goldenen Buch der Stadt.