Sulmkraftwerk: Verwaltungsgerichtshof kippt erneut Grazer Entscheidung

Das seit Jahrzehnten umstrittene Kraftwerksprojekt an der Schwarzen Sulm sorgt erneut für Aufsehen. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts Graz (LVwG) aufgehoben. Die Umweltorganisation VIRUS, die sich intensiv gegen das Projekt engagiert, spricht von einem „skandalösen und abenteuerlichen“ Versuch, den Weg für das nicht funktionsfähige Kraftwerk freizumachen.

Hintergrund: Streit um Wasserrechtsbescheid

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht ein wasserrechtlicher Änderungsbescheid aus dem Jahr 2017. Nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen konnte dieser erfolgreich bekämpft werden. 2020 wies das Landesverwaltungsgericht jedoch mehrere Beschwerden gegen das Kraftwerksprojekt ab. Bereits damals hob der Verwaltungsgerichthof diese Entscheidung auf und forderte eine detaillierte Prüfung der Funktionsfähigkeit des ursprünglich 2007 bewilligten Projekts.

Sprecher der Umweltorganisation VIRUS, Wolfgang Rehm, betonte, dass das Projekt von Anfang an schwerwiegende Planungsfehler aufwies. „Wasser in einer Druckrohrleitung fließt nicht einfach bergauf. Das war ein beispielloser Planungspfusch, bei dem man es versäumt hat, das Geländeniveau ordnungsgemäß zu erheben,“ so Rehm.

Kuriose Wende im Verfahren

Im Jahr 2023 nahm das Verfahren eine skurrile Wendung, als die Projektwerber plötzlich behaupteten, dass die 15 Jahre alten Pläne fehlerhaft seien und es geänderte, jedoch verlorengegangene Pläne gebe, die ein funktionsfähiges Kraftwerk darstellen würden. Trotz intensiver Suche konnte keine Kopie dieser angeblich existierenden Pläne gefunden werden. Dennoch vollzog die zuständige Richterin am Landesverwaltungsgericht eine überraschende Kehrtwende und legte den Bescheid so aus, als ob eine Verlegung der Druckrohrleitung in 35 Metern Tiefe in steilem Gelände technisch umsetzbar gewesen wäre – eine Entscheidung, die Rehm als „völlig absurd und aberwitzig“ kritisierte.

Erfolg für die Umweltschützer

Der Verwaltungsgerichtshof hat nun endgültig entschieden: Die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes war rechtswidrig und muss erneut überprüft werden. Für Rehm und die beteiligten Umweltschutzorganisationen – darunter der Arbeitskreis zum Schutz der Koralpe, Ökobüro und der WWF – ein wichtiger Sieg. „Wir gehen davon aus, dass jetzt die höchstgerichtlichen Vorgaben erfüllt werden und es nicht noch eine dritte Schleife braucht, bis dem Recht Genüge getan wird,“ so Rehm abschließend.