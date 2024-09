Mann (44) schneidet sich beim Arbeiten mit Winkelschleifer ins Bein

Am Mittwoch, den 4. September 2024, gegen 8.10 Uhr, kam es in Feldkirchen zu einem Arbeitsunfall, als ein 44-jähriger Angestellter aus dem Bezirk Spittal an der Drau an der Regionalwärme arbeitete. Der Mann versuchte, ein Metallrohr mit einem Winkelschleifer zu durchtrennen, als die Trennscheibe sich verkeilte.

Verletzung durch Trennscheibe

Durch das Verklemmen der Trennscheibe verlor der Arbeiter die Kontrolle und rutschte ab. Dabei schnitt er sich schwer in das Bein. Die Verletzung ereignete sich unter Umständen, die eine sofortige medizinische Versorgung erforderlich machten. Der verletzte Arbeiter wurde umgehend vom Rettungsdienst erstversorgt. Anschließend wurde er ins UKH Klagenfurt eingeliefert.