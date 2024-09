Cool: Steirer holt sich die Silbermedaille bei den Paralympics in Paris

Der steirische Heeressportler Thomas Frühwirth holte bei den Paralympics in Paris die Silbermedaille.

Veröffentlicht am 4. September 2024

Am 4. September 2024 feierte Österreich einen weiteren sportlichen Erfolg: Der steirische Heeressportler Thomas Frühwirth holte sich im Einzelzeitfahren im Paracycling bei den Paralympics in Paris die Silbermedaille. Der Handbiker aus Graz, der dem Heeresleistungssportzentrum in der steirischen Landeshauptstadt angehört, musste sich lediglich dem Niederländer Jetze Plat geschlagen geben – und das nur um knappe 2,71 Sekunden.

Vierte Silbermedaille

Für Frühwirth ist dies bereits die vierte Silbermedaille bei Paralympischen Spielen. Schon in Tokio 2021 und Rio 2016 gelang ihm der Sprung aufs Podest, was ihn zu einem der erfolgreichsten Athleten im österreichischen Behindertensport macht. Besonders hervorzuheben ist seine Kontinuität und sein unermüdlicher Einsatz, der ihm über Jahre hinweg internationale Anerkennung eingebracht hat.

„Ich drücke all unseren Sportlern weiterhin die Daumen!“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gratulierte Frühwirth zu dieser außergewöhnlichen Leistung: „Ich freue mich sehr über das grandiose Ergebnis von Thomas Frühwirth. Er hat Großartiges geleistet und mit seiner erneuten Medaille geschafft, was nur den wenigsten Sportlerinnen und Sportlern vergönnt ist. Ich drücke all unseren Sportlern weiterhin die Daumen!“