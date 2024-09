Von Sonne zu Schauern: So wird das Wetter am Donnerstag in Kärnten

Wie wird das Wetter am Donnerstag in Kärnten.

4. September 2024

Laut GeoSphere Austria wird das Wetter am Donnerstag durch ein Tiefdruckgebiet über dem Golf von Genua zunehmend wechselhaft. Während es am Vormittag neben einigen Wolkenfeldern noch längere sonnige Abschnitte gibt, dominieren am Nachmittag dichte Wolken. Dabei muss verbreitet mit teils gewittrigen Regenschauern gerechnet werden. Der Wind frischt zeitweise aus südöstlicher Richtung mäßig auf, kann bei Gewittern aber auch kräftiger werden. Die Temperaturen bleiben etwas kühler, mit Höchstwerten zwischen 22 und 26 Grad.