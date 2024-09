Donnerstag in der Steiermark: Wolken, Wind und steigende Gewitterchancen

Die Geosphere Austria berichtet, dass der Donnerstag überwiegend trocken verläuft, allerdings nicht mehr so sonnig wie in den letzten Tagen. Über der Steiermark ziehen oft dichte Wolkenfelder, die den Sonnenschein verdecken. Am Vormittag kann es in der Weststeiermark vereinzelt zu leichtem Regen kommen, und am Nachmittag steigt besonders in der westlichen Obersteiermark die Wahrscheinlichkeit für Gewitter deutlich an. Der Wind dreht auf östliche Richtungen und weht mäßig bis kräftig. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 24 Grad im Aichfeld bis 30 Grad im Osten und Südosten.

