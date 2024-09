Nebel, Sonne und Gewitter: Ein abwechslungsreicher Tag in Österreich

So wird das Wetter am Donnerstag.

So wird das Wetter am Donnerstag.

Die GeoSphere Austria berichtet, dass der Donnerstag in Österreich in einigen Alpentälern mit Nebel beginnt, ansonsten dominiert jedoch sonniges Wetter. Schon bald ziehen Wolkenfelder aus dem Süden und Westen auf, die in der Folge teils gewittrige Schauer mit sich bringen. Im Osten und Norden bleibt es hingegen bis zum Nachmittag weitgehend stabil, sonnig und heiß. Der Wind weht besonders im Norden und in den Bergen mäßig bis lebhaft, überwiegend aus östlicher bis südlicher Richtung. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 12 und 20 Grad, tagsüber erreichen sie von Westen nach Osten Werte zwischen 23 und 32 Grad.