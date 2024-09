Strahlend schön: Nur wenige Wolken werden über Wien zu sehen sein

Die GeoSphere Austria meldet, dass die Sonne am Donnerstag meist ungestört scheint. Erst am Nachmittag könnten einige Quellwolken auftauchen, wobei die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer gering bleibt. Der Wind weht mäßig, in höher gelegenen Gebieten teils auch kräftiger, aus östlicher bis südöstlicher Richtung. Die Temperaturen liegen am Morgen bei etwa 19 Grad, die Höchstwerte des Tages erreichen rund 31 Grad.