„Causa Jost“ um 170.000 Euro beendet – die Stadt muss keinen Cent zahlen

Der ehemalige Magistratsdirektor Peter Jost hatte die Stadt vor allem wegen fehlender Überstundenzahlungen geklagt, in weiterer Folge fuhr Jost einen Etappensieg beim Grazer Oberlandesgericht ein. Heute wurde im Stadtsenat Klagenfurt wiederrum darüber debattiert und nun ein Vergleichsangebot ausverhandelt. Die Stadt Klagenfurt informiert in ihrer Presseaussendung darüber, dass diese Jost eine Abgangsentschädigung in der Höhe von 150.000 Euro netto zuzüglich eines immateriellen und materiellen Schadenersatzes in der Höhe von 20.000 Euro netto bezahlt. Weiters heißt es seitens der Stadt Klagenfurt, dass in sämtlichen anhängigen Verfahren ein sogenanntes „ewiges Ruhen“ bei gegenseitiger Kostenaufhebung eintritt. Das Vergleichsangebot wurde heute im Detail ausführlich vom Anwalt der Stadt, Peter Ivankovics, den Senatsmitgliedern erläutert, informiert die Stadtkommunikation, überdies sprach Ivankovics eine Empfehlung aus, diesem Vergleichsangebot zuzustimmen.

Einstimmig beschlossen

Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) sichert zusätzlich als Privatperson zu, die genannten Kosten der Abgangsentschädigung sowie anfallende Steuern und Nebenkosten vorzustrecken, heißt es in der Presseaussendung der Stadt Klagenfurt. Eine entsprechende Verpflichtungserklärung sei den Senatsmitgliedern vom Bürgermeister ausgehändigt worden. In weiterer Folge sollen die Kosten solidarisch von ihm und den Klubmitgliedern des Team Kärnten mittels erhöhtem Klubbeitrag getragen werden. Sollte die Rechtsschutzversicherung der Stadt allfällige Kosten refundieren, so reduzieren sich auch die Kosten, welche vom Bürgermeister beziehungsweise den Klubmitgliedern zu tragen seien, informiert die Stadt Klagenfurt weiter. Im Stadtsenat wurde heute einstimmig beschlossen, dieser Einigung zuzustimmen.

Bürgermeister Scheider zieht Schlussstrich für immer

Der Vergleich mit Jost in Höhe von 170.000 Euro kostet dem Steuerzahler keinen Cent und bewahrt die Stadt vor etwaigen weiteren finanziellen Schäden, heißt es zu Beginn in der Presseaussendung seitens des Bürgermeisters Christian Scheider (TK). „Bis jetzt gibt es in der Causa nur Verlierer, es wurde Zeit, einen Schlussstrich zu setzen und die Vernunft siegen zu lassen“, sagt Scheider. „Ein Kompromiss, so wie dieser Vergleich, ist der einzig richtige Schritt, um die Stadt vor weiterem Schaden zu bewahren. Als Bürgermeister bin ich mir meiner Verantwortung bewusst und nehme diese hier auch wahr.“ Laut dem Bürgermeister sei über eineinhalb Jahre ein politisches Spiel auf dem Rücken der Stadt ausgetragen worden und dieses von diversen Parteien bewusst vollzogen worden sei.

Bürgermeister: „Stehe zu meiner damaligen Entscheidung“

Scheider hält fest, dass er nach wie vor zu seiner damaligen Entscheidung stehe,

den Vertrag mit Jost zu verlängern, da wichtige Projekte umzusetzen waren.

Er müsse aber zu Kenntnis nehmen, dass es dafür weder eine mehrheitliche

Zustimmung im Stadtsenat noch im Gemeinderat gegeben hat, merkt der Bürgermeister an. Abschließend bedankt sich Scheider in der Presseaussendung bei allen Mitgliedern des Gemeinderatsclubs für den Rückhalt und merkt an, dass es nun wieder an der Zeit sei, sich um das Wesentliche, die Weiterentwicklung der Landeshauptstadt, zu kümmern.

SPÖ hat dem Vergleich zugestimmt

Die Zustimmung erfolgte aus dem Grund, dass der Stadt Klagenfurt durch diesen Vergleich keine Kosten entstehen, teilt Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) mit. Es bleibe aber ein bitterer Nachgeschmack, da politische Mandatsträger auch vom Steuergeld bezahlt werden, heißt es seitens des SPÖ-Klubobmanns Bernhard Rapold.

FPÖ: „Dass im Rathaus Ruhe einkehrt“

FPÖ-Klubobmann Andreas Skorianz merkt an, dass es letztendlich wichtig sei, dass im Rathaus Ruhe einkehre und der Steuerzahler nicht belastet wird. „Aus diesen Gründen konnten sich die Freiheitlichen Gemeinderäte den Vergleich mit Jost anschließen“, sagt Skorianz. Abschließend betont Skorianz, dass eine rasche und konfliktfreie Bestellung eines neuen Magistratsdirektors erfolgen müsse.

Grüne: „Vorschlag des Bürgermeisters sei undurchsichtig“

Margit Motschiunig, Stadtparteiobfrau der Grünen Klagenfurt, betont in ihrer Presseaussendung, dass der Vergleich ein dringend notwendiges Ende der Causa Jost sei, jedoch dürfe das Geld nicht aus öffentlichen Mitteln von Klub- und Parteienförderungen kommen. Weiters heißt es seitens Motschiunig, dass eine derartig verworrene Angelegenheit Transparenz und Aufklärung, nicht nur gegenüber den Gemeinderatsparteien, auch gegenüber der Klagenfurter Bevölkerung bedürfe. Abschließend erklärt Motschiunig, dass der Vergleich ein Schuldeingeständnis des Bürgermeisters sei.

NEOS zum finalen Deal

Mit diesem Vergleich habe man nun alle offenen Fragen einfach vom Tisch gewischt, heißt es in der Presseaussendung der NEOS. Scheider habe offiziell seine Schuld an der Causa Jost eingestanden, heißt es weiter. Die NEOS fordern abschließend, dass sich Scheider bei den Bürgern der Stadt Klagenfurt entschuldigt.