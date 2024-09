Festnahme in der Steiermark: 28-jähriger Geiselnehmer nach Flucht gefasst

Der festgenommene 28-jährige Geiselnehmer wird derzeit in der Justizanstalt Graz-Jakomini gehalten. Die Fahndung nach seinen Komplizen geht weiter.

Veröffentlicht am 4. September 2024, 22:33 / ©Chalabala-stock.adobe.com

Der 28-jährige Straftäter, der zuvor aus einer psychiatrischen Einrichtung in Bayern geflohen ist, konnte am Mittwoch, dem 4. September 2024, im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld festgenommen werden. Der Mann war nach einem Zwischenfall in einer geschlossenen Einrichtung mit drei Komplizen auf der Flucht.

Intensive Ermittlungen und Festnahme

Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, da der 28-jährige Flüchtige mit einem mutmaßlichen gestohlenen Auto unterwegs war. Der 28-jährige deutsche Staatsbürger war in der Vergangenheit durch Drogenmissbrauch aufgefallen. Die Geiselnahme in der forensischen Klinik, bei der er und seine Komplizen einen Mitarbeiter bedrohten und die Sicherheitstüren öffneten, führte zu seiner Flucht. Drei weitere Personen sind nach wie vor auf der Flucht, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.