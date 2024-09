Autos kollidieren mit Gefahrenguttransporter – zwei Verletzte

Ein Verkehrsunfall in Klagenfurt forderte zwei Verletzte.

Veröffentlicht am 5. September 2024, 07:06 / ©5 Minuten

Gegen 16.45 Uhr lenkte ein 35-jähriger Mann aus Klagenfurt sein Auto auf der Görtschitztal Bundesstraße und beabsichtigte nach links in die St. Thomaser Straße einzubiegen. Auf Höhe der Abzweigung war zu diesem Zeitpunkt ein kroatischer Gefahrenguttransport in der dortigen Bushaltestelle abgestellt. Zur gleichen Zeit fuhr eine 58-jährige Frau in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Zwei Verletzte

„Beim Abbiegevorgang des 35-jährigen Mannes übersah dieser den entgegenkommenden Wagen und touchierte diesen frontal. Dabei wurde der PKW in die Bushaltestelle, in den geparkten Gefahrenguttransporter geschleudert. Eine nachkommende 31-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr abbremsen bzw. ausweichen und touchierte diesen ebenfalls im Heckbereich. Bei dem Unfall wurden die 58-Jährige und der 35-jährige Lenker unbestimmten Grades verletzt“, berichtet die Polizei. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Straße für gesamten Verkehr gesperrt

Der Gefahrenguttransporter wurde von der Landesverkehrsabteilung auf Beschädigungen kontrolliert. Sämtliche am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die B92 war von 16.45 Uhr bis 18.25 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.