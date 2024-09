Mechaniker (38) macht erschreckende Entdeckung bei Probefahrt

Die Freiwillige Feuerwehr rückte am Mittwochabend in die Gemeinde Eberndorf aus.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte am Mittwochabend in die Gemeinde Eberndorf aus.

Veröffentlicht am 5. September 2024, 07:08 / ©5 Minuten

Der 38-Jährige brach am Mittwochabend zu einer Probefahrt in der Gemeinde Eberndorf auf. Schon nach kurzer Zeit starb der Motor jedoch ab und der Mechaniker konnte das Fahrzeug nur mehr auf den Fahrradstreifen lenken.

Auto began zu brennen

„Als er die Fahrertüre öffnete, konnte er einen hellen Schein unter dem Wagen erkennen. Der Mechaniker legte sich in der Folge auf den Boden und konnte Flammen unter dem PKW wahrnehmen“, heißt es seitens der Polizei. Sofort alarmierte der Mann die Feuerwehr und versuchte in der Zwischenzeit das Feuer mit zwei mitgeführten Wasserflaschen zu ersticken. „Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen“, so die Beamten. Die Schadensumme beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.