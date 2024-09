Sportfans aufgepasst: Diese Betrugsmasche macht ihre Runde

Es kommt immer wieder vor, dass Sportveranstaltungen sich als unseriös herausstellen. So war es auch bei der Veranstaltung, die am 31. August in Wien stattfinden hätte sollen. Dabei handelt es sich um die Laufserie „Color Obstacle Rush“ bei der mehrere Teilnehmer aus Österreich betroffen waren.

Absage drei Tage vorher

Die Absage der Veranstaltung erschien drei Tage davor auf der Website des Veranstalters. Der Grund für die kurzfristige Absage wirkt allerdings unglaubwürdig. Angeblich gab es eine 120-tägige Verzögerung beim Ticketverkäufer. Jedoch ist es unwahrscheinlich, dass diese Verzögerung erst drei Tage vorher bemerkt wurde. So kurz vor der Veranstaltung sollte die Veranstaltung normalerweise schon fertig geplant sein. „Wir bedauern, euch mitteilen zu müssen, dass unsere Veranstaltung in Wien am 31. August verschoben werden muss. Wir haben bis zur letzten Minute alles unternommen, um diese Situation zu vermeiden, weshalb ihr diese Nachricht erst so spät erhaltet“, meldeten sich die Veranstalter auf ihrer Website.

Weitere Termine abgesagt

Die weiteren Termine, die in Deutschland geplant sind, wurden noch nicht abgesagt. Aber von einer Anmeldung zu diesen Veranstaltungen wird deutlich abgeraten. Es gilt jedoch die Unschuldsvermutung. Die Betroffenen sollten unbedingt den Konsumentenschutz kontaktieren.

Veranstaltungen fanden nie statt

Auch die Vergangenheit des Veranstalters wirft einige Fragen auf. Für das Jahr 2022 waren ebenfalls in Deutschland und Österreich Veranstaltungen angekündigt, die schlussendlich niemals stattgefunden haben. Wie auch dieses Jahr erfolgten die Absagen ebenfalls wenige Tage vor den Terminen. Der Veranstalter hätte damals auch nicht auf Reklamationen reagiert und auch keine Ticketerstattungen vorgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.09.2024 um 07:41 Uhr aktualisiert