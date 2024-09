Villacher (25) spendete schwer krankem Amerikaner seine Stammzellen

Am Foto: Fabio (25) bei seiner Stammzellspende.

Veröffentlicht am 5. September 2024, 07:47 / ©Geben für Leben

„Im gesamten Prozess vom Erstkontakt als potenzieller Spender bis hin zur tatsächlichen Apherese befand ich mich stets in den besten Händen. Sowohl das Team von ‚Geben für Leben‘ als auch die Ärzteschaft betreuten mich nach bestem Gewissen und standen mir bei offenen Fragen jederzeit zur Verfügung“, betont der 25-jährige Villacher im Anschluss.

Villacher zur Stammzellenspende

Die viertägige Spritzenkur hätte nur milde Symptome hervorgerufen, „wie ein Ziehen in den Extremitäten, im Rücken und im Kopf“, so Fabio im Gespräch mit dem Verein „Geben für Leben“. Auch am Spendertag sei er freundlich vom zuständigen Krankenhauspersonal begrüßt und nochmals über den gesamten Vorgang aufgeklärt worden.

„Chance auf ein neues, gesundes Leben“

Zwei Tage nach der Spende fühlte er sich wieder pudelwohl: „Die Symptome der Spritzenkur sind vollständig abgeklungen und nun hoffe ich, mit meiner Spende einem Menschen eine Chance auf ein neues, gesundes Leben schenken zu können.“