Tragödie: Zwei Wanderer sehen Ehepartner in den Tod stürzen

Am 4. September kam es in Salzburg zu zwei tödlichen Unfällen beim Wandern.

Am Nachmittag des 4. September unternahm ein deutsches Ehepaar in St. Gilgen eine Wanderung auf die Eisenauer Alm. Beim Abstieg entlang der Burggrabenklamm, kam der 65-jährige Mann plötzlich aus bislang unbekannter Ursache seitlich vom Weg ab. Infolgedessen stürzte er circa 150 Meter über das steile Gelände in die Burggrabenklamm. Seine Ehefrau setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur mehr den Tod des 65-Jährigen feststellen. Der Verstorbene wurde vom Polizeihubschrauber Libelle und Bergrettung geborgen.

Am selben Nachmittag

Im Gemeindegebiet von Weißenbach verunglückte am selben Nachmittag eine 31-jährige Wanderin. Die Deutsche war gemeinsam mit ihrem Ehemann am Postalmklettersteig unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache etwa 100 Meter über steiles, felsiges Gelände in den Rußbach abstürzte. Die Erhebungen zur Ursache sind im Gange.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.09.2024 um 07:52 Uhr aktualisiert