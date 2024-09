Grazer Glockenspiel derzeit außer Betrieb

Veröffentlicht am 5. September 2024, 07:50 / ©Stadt Graz/Fischer

„Aufgrund einer Beschädigung ist der Betrieb des Glockenspiels aktuell eingestellt“, informiert die Stadt Graz. An der Klärung der Ursache und der Reparatur in weiterer Folge wird aber bereits gearbeitet. Derzeit ist noch nicht klar, wann das Glockenspiel wieder in Betrieb gehen kann.