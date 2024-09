Alkolenker (60) ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen

Veröffentlicht am 5. September 2024, 08:04 / ©BMI/ Pachauer

In Rainbach im Mühlkreis führte die Polizei am 4. September gegen 21.10 Uhr mobile Kontrollen auf der B310 in Fahrtrichtung Tschechien durch. Dabei wurden die Polizisten aufgrund der auffälligen Fahrweise auf ein Fahrzeug aufmerksam. Der 60-jährige Lenker zeigte seinen österreichischen Aufenthaltstitel sowie einen russischen Reisepass vor. Die Lenkberechtigung war dem 60-Jährigen bereits entzogen worden. Wegen des starken Alkoholgeruchs wurde ein Alkovortest sowie ein Alkomattest durchgeführt, die beide positiv verliefen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde abgenommen. Anzeigen folgen.