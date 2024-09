Grenzkontrolle: Zwei Syrer mit Drogen erwischt

Im Zuge von Grenzkontrollen in Weigetschlag am 4. September um 21 Uhr wurden zwei Syrer im Alter von 21 und 25 Jahren bei der Einreise mit ihrem Auto kontrolliert. Keiner der beiden hatte einen Reisepass bei sich und sie konnten sich auch nicht anders ausweisen. Bei der Fahrzeugdurchsuchung wurde eine geringe Menge Cannabiskraut und eine Mühle mit Restanhaftungen vorgefunden. Diese wurden sichergestellt.

Führerschein weg

Ein mit dem 21-jährigen Lenker durchgeführter Drogen-Schnelltest war positiv auf THC. In Bezug auf das Suchtmittel sind beide nicht geständig. Die Polizeiärztin in Linz stellte weiteren Überprüfungen die Fahruntauglichkeit fest. Der Führerschein wurde dem Lenker gegen Bescheid vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Das Auto wurde vorübergehend am Parkplatz in Weigetschlag abgestellt.