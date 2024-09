Fußballnationalmannschaft trainiert in Kärnten

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) begrüßte Teamchef Ralf Rangnick und das Team gemeinsam mit Landessportdirektor Arno Arthofer und ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer persönlich in Klagenfurt. „Die Zusammenarbeit mit dem ÖFB war und ist eine hervorragende. Kärnten hat sich als sehr guter Gastgeber für unsere Nationalmannschaft etabliert und wir haben gezeigt, dass wir gemeinsam große Fußballfeste feiern können. Wir sind jederzeit bereit zur Austragung weiterer Matches unseres ÖFB-Teams“, so Kaiser.

©LPD Kärnten/Kuess Am Foto: Landessportdirektor Arno Arthofer, Solomon Bonnah, Simon Straudi und Landeshauptmann Peter Kaiser (v.l.)

Aufeinandertreffen mit der slowenischen Nationalmannschaft

Präsident Mitterdorfer ließ es sich nicht nehmen, den gesamten Kader in seiner Heimat Kärnten persönlich zu begrüßen und zeigte sich für das Aufeinandertreffen mit der slowenischen Nationalmannschaft, am morgigen Freitag, dem 6. September 2024, in Laibach ebenso optimistisch wie für das darauffolgende Auswärtsspiel am 9. September gegen Norwegen.