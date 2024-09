Brennender Lkw auf S6 führt zu Stau im Morgenverkehr

Veröffentlicht am 5. September 2024, 08:33 / ©FF Leoben Stadt

„Seit etwa 5 Uhr ist laut ÖAMTC die Semmering Schnellstraße (S6) zwischen Leoben West und Leoben Ost in Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt. Aus ungeklärter Ursache geriet ein Lkw in Vollbrand. Die Lösch- und Aufräumarbeiten sollen noch länger dauern. Der Stau auf der Schnellstraße reicht laut Angaben des Clubs derzeit etwa drei Kilometer bis kurz vor die Ausfahrt Leoben West zurück“, so der Stand zwischen 6 und 7 Uhr. Der ÖAMTC empfiehlt über das Stadtgebiet Leoben auszuweichen.

Anhänger stand im Vollbrand

Die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt gibt nun Details zu dem Einsatz bekannt: „Aus unbekannter Ursache geriet ein Anhänger, der mit Papiersäcken beladen war, während der Fahrt in Brand. Der Lenker konnte den LKW anhalten und das Zugfahrzeug noch vor Eintreffen der Feuerwehren vom Anhänger abkoppeln, sodass dieses vom Brand nicht betroffen war. Mit mehreren Löschleitungen wurde unter Atemschutzeinsatz der in Vollbrand stehende Anhänger abgelöscht.“ Weiters wird ergänzt: „Zum Entfernen des Brandgutes wurde die FF St. Stefan o. L. nachalarmiert. Mit dem Teleskoplader wurde dieses in eine Mulde verladen und bei der FF Leoben-Göss wurden die Nachlöscharbeiten durchgeführt.“

©FF Leoben Stadt Der Anhänger… ©FF Leoben Stadt …stand in Vollbrand.

Vier Feuerwehren im Einsatz

Nach Abschluss aller Arbeiten konnten die Feuerwehren nach vier Einsatzstunden wieder in ihre Rüsthäuser zurückkehren. Im Einsatz standen die FF Leoben-Stadt, die FF Leoben-Göss, die FF St. Michael i. O., die FF St. Stefan o. L., die Polizei, die Asfinag sowie ein Abschlepp- und Bergeunternehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.09.2024 um 10:42 Uhr aktualisiert