20 Jahre Dschungel Wien: Theater für junges Publikum feiert Jubiläum

Vor 20 Jahren wurde Dschungel Wien feierlich eröffnet. Es handelt sich um ein Theaterhaus speziell für ein junges Publikum. Seit der Eröffnung gab es dort außergewöhnlichen Produktionen, die mehrere Generationen von jungen Menschen und Familien in Wien begeisterten. Außerdem sorgte es schnell, für internationale Aufmerksamkeit. Unter dem Motto „20 JAHRE DSCHUNGEL WIEN“ wird die Stärke und Wichtigkeit dieses Theaters gezeigt. „Wo kommen wir her? Wohin gehen wir von hier? Was verbindet und definiert uns? Wir richten unseren Blick auf österreichische Künstler und fragen, was die jungen Menschen in Wien noch zu sagen haben“, erklärte Anna Horn, die Leiterin vom Theater.

Autorinnen aus Österreich

Die Eigenproduktionen präsentieren in Österreich wirkende Autorinnen. Dabei handelt es sich um lokale und internationale Produktionen, bei denen sich Theater und gemeinschaftsorientierte Kunst überschneiden. Projekte, die mithilfe der Kunst die Erfahrung und Lebenswirklichkeiten der Kinder und Jugendlichen, den gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft in Wien und anderen Städten befragen und die Teilnehmenden direkt einbeziehen. Die Theatererlebnisse sind oft mehr als ein schöner Ausflug, sondern beeinflussen den Alltag der jungen Menschen.

Kunst zugänglicher machen

Um Kunst zugänglich und erfahrbar zu machen, werden die Kinder und Jugendliche oft in den Mittelpunkt der Entscheidungsfindung gestellt. Das macht das Theater zu einem außergewöhnlichen Kunstort und Austauschraum für die jungen Menschen der Stadt. „Hier können sich junge Menschen ausprobieren und in andere Rollen einfühlen, sich künstlerisch Fragestellungen annähern und unsere Welt fantasievoll neu erträumen“, so Veronika Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft in Wien.