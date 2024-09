Alkolenkerin schießt Autofahrerin (23) frontal ab

Eine 45-jährige Frau aus Wien fuhr am 4. September, gegen 21.10 Uhr mit einem Auto auf der B 15 in Götzendorf an der Leitha in Fahrtrichtung Ebergassing. Vermutlich ist sie mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dabei kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto, der von einer 23-jährigen Frau aus dem Bezirk Bruck/Leitha gelenkt wurde. Die 23-Jährigen kam infolgedessen von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Wald. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen.

Führerschein abgenommen

Die Lenkerin musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungswagen in das Landesklinikum Wiener Neustadt verbracht. Die 45-jährige Lenkerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und nahm keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Ein mit ihr durchgeführter Alkomattest war positiv. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie wird der zuständen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.