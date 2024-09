Licht aus: Villach setzt Zeichen gegen Lichtverschmutzung

Veröffentlicht am 5. September 2024, 09:09 / ©Stadt Villach / Augstein

Einige Einkaufszentren haben sofort auf die Anti-Lichtverschmutzungsaktion der Stadt Villach reagiert: „Atrio, Neukauf, Rutar, Mömax, Media Markt, XXX Lutz und einige andere Unternehmen schalten nun die Leuchtreklamen deutlich früher aus, um der Umwelt zu helfen“, weiß Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Gemeinsam mit Stadtrat Christian Pober (ÖVP) hat sie die Aktion „Licht aus!“ ins Leben gerufen. Und es kommen regelmäßig neue Betriebe dazu! „Den Rewe-Konzern mit Billa und auch Skoda Lindner haben wir ebenfalls gewinnen können“, berichtet Pober.

Viele öffentliche Beleuchtungen bleiben ausgeschaltet

Sogenannter „Lichtsmog“ – der über urbanen Siedlungsräumen entsteht – sei ein ernst zu nehmendes Problem. Immerhin stört er den Biorhythmus von Menschen, Tieren und Pflanzen mit gravierenden Auswirkungen auf physische und psychische Gesundheit. Zigtausende Insekten verenden im Sommer jede Nacht an Lichtquellen. Zugvögel verlieren leichter ihre Orientierung und Singvögel beginnen früher mit dem Gesang. „Darum machen wir auch heuer bei der Earth Night mit“, betont Katholnig. Am 6. September bleiben deshalb symbolisch viele öffentliche Beleuchtungen ausgeschaltet. Auch gibt es zu diesem Thema am 16. September einen Diskussionsabend.

Alle Details auf einen Blick: Earth Night am Freitag, dem 6. September 2024: ab 22 Uhr geht das Licht aus

Diskussionsabend am 16. September, um 17.30 Uhr, im Lebensraum: „Licht aus – Nacht an!“

Anmeldung: www.villach.at/lichtaus