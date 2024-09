Grazer Freibäder schließen bald: Zwei Bäder aber verlängern

Zwei Grazer Freibäder gehen in die Verlängerung.

Badespaß hält an

Mit Schulbeginn am 9. September gilt für die Grazer Freibäder traditionell Badeschluss. „Aufgrund der anhaltend warmen Temperaturen gehen allerdings gleich zwei Bäder für die Besucher:innen in die Verlängerung“, informiert die Holding Graz.

„Margerl“ verlängert um eine Woche, Ragnitzbad um zwei

Beteiligungsstadtrat Manfred Eber sagt: „Das Margaretenbad wird heuer bis zum 15. September und damit eine Woche länger offenhalten. Die neuen Pächter im Ragnitzbad haben als Angebot für die Gäste in ihrer 1. Saison sogar bis zum 22. September geöffnet. Damit haben die Grazer:innen bis weit in den September hinein die Möglichkeit, in Graz ein Freibad zu besuchen.“

Freibäder ziehen positive Bilanz

Der Sommer ist für die Grazer Freibäder durchwegs positiv verlaufen: Mehr als 400.000 Besucher werden mit Ferienende in den Bädern erwartet. Die badestärksten Tage waren der 30. Juni und der 14. Juli mit rund 13.000 Badegästen.