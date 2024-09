Sekundenschlaf? Autofahrer kracht in LKW

In Vorarlberg kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer in einen Sekundenschlaf fiel und verletzt wurde.

Ein LKW-Lenker fuhr mit seinem Sattelzugfahrzeug samt Auflieger am 5. September gegen 2.25 Uhr in Mäder auf der Neuen Landstraße von Altach kommend in Richtung Schweiz. Zur selben Zeit fuhr ein Autofahrer in die entgegengesetzte Richtung. Vermutlich fiel er in einen Sekundenschlaf und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn. In weiterer Folge kollidierte er seitlich versetzt, frontal mit dem LKW. Das Auto wurde durch den Aufprall zirka drei Meter weit in eine angrenzende Wiese geschleudert.

Beide Beteiligten verletzt

Der LKW-Lenker wurde am linken Unterarm verletzt. Der Autofahrer wurde im Brust- sowie Kopfbereich unbestimmten Grades verletzt. Beide Personen wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Hohenems verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein enormer Sachschaden im Frontbereich. Es mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten wurden von der Feuerwehr Mäder gebunden. Die L 55 war von 2.26 bis 4.29 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.