Gebührenerhöhung: Parkscheine werden schon wieder teurer

Kürzlich hat die Stadt Wien angekündigt, dass ab Jänner 2025 die Parkgebühren erneut angehoben werden. Es gibt zwar eine Übergangsfrist für die Scheine, aber ein Umtausch ist nicht mehr möglich. „Die nicht verbrauchten Parkscheine sind dann praktisch wertlos, was gerade in Zeiten der Teuerung besonders schmerzt. Dass die Stadt Wien einen Umtausch hier kategorisch verweigert – noch dazu angesichts von drei Gebührenerhöhungen in nur fünf Jahren – ist ausgesprochen ärgerlich und aus Sicht des ÖAMTC nicht in Ordnung“, ärgerte sich ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler.

Alte Parkscheine gegen Bargeld getauscht

Bei den Gebührenerhöhungen bis 2020 konnten alte Parkscheine in einem Zeitraum von ein paar Monaten an der Stadtkasse gegen Bargeld zurückgegeben werden. Daher wäre es für Nagler wichtig, dass die Stadt Wien weiterhin eine Umtauschmöglichkeit für nicht verbrauchte Parkscheine anbietet. „Schließlich wurde vorab eine Gebühr entrichtet, ohne dass eine Leistung seitens der Gemeinde Wien erbracht wurde. Es wäre nur fair, wenn Konsumenten die Möglichkeit hätten, den fehlenden Restbetrag auf den neuen Tarif bei der Stadtkasse zu begleichen“, erklärte der ÖAMTC-Experte abschließend.