Tragödie: 81-Jähriger stirb nach Frontalcrash mit Bus

Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf fuhr am 4. September, gegen 15.50 Uhr, mit einem Linienbus auf der L 3010 in Richtung Franzendorf durch das Ortsgebiet von Andlersdorf. Zur gleichen Zeit fuhr ein 81-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf mit einem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Plötzlich geriet der 81-Jährige aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Bus. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Wien-Donaustadt verbracht, wo er seinen Verletzungen erlag.