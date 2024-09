Sahar Mohsenzada ist neue Klubobfrau der Grazer KPÖ

Mohsenzada wohnt in Gries, ist seit 2017 Gemeinderätin und beschäftigt sich vor allem mit Kultur, Finanzen und Personal. Seit 2021 ist sie Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Wissenschaft sowie Aufsichtsrätin bei den Bühnen Graz und beim steirischen herbst. 1984 in Kabul in eine demokratische Familie geboren, musste Mohsenzada nach der Machtübernahme der Taliban als Kleinkind mit ihren Eltern und ihrer Schwester aus Afghanistan fliehen und kam über Indien nach Klagenfurt, wo sie 2003 maturierte. In Graz absolvierte sie danach ein Kunstgeschichtestudium und war in der Studienrichtungsvertretung und im Kommunistischen Studierendenverband (KSV) aktiv. Seit 2016 ist sie Kulturmanagerin im Bildungsverein der KPÖ Steiermark.