Zwei Verletzte nach Auffahrunfall bei roter Ampel

Am 5. September gegen 07.50 Uhr fuhr ein 36-jähriger Österreicher mit seinem Auto entlang der Tiroler Straße (B171) in Buch von Westen in Richtung Bucher Kreuzung. Der Mann hielt an einer roten Ampel im Kreuzungsbereich an. Zeitgleich fuhr eine 32-jährige Deutsche mit einem Auto hinter ihm in Richtung Bucher Kreuzung. Im Zuge dessen kam es zu einem Auffahrunfall zwischen den beiden Autolenkern. Beide Personen wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.