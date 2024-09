Hausbesitzer (51) stellt Einbrecher in Baumkirchen

Ein Österreicher konnte heute einen Einbrecher in seinem Haus in Baumkirchen stellen.

Veröffentlicht am 5. September 2024, 10:59 / ©LPD/Michael Dietrich

Als ein 51-jähriger Österreicher am 5. September gegen 1 Uhr in sein Haus in Baumkirchen kam, traf er im Stiegenhaus auf einen unbekannten Mann. Der Mann, ein 48-jähriger Ungar, wollte daraufhin flüchten. Aber dem Hausbesitzer gelang es, den Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei anzuhalten. Er wurde daraufhin festgenommen und wird heute im Laufe des Tages einvernommen.