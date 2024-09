Um 133,5 Mio. Euro: Grazer AVL verkauft Tochterfirma Piezocryst

Die steirische AVL List GmbH verkauft ihr Tochterunternehmen Piezocryst Advanced Sensorics GmbH an das börsennotierte britische Unternehmen Spectris PLC. Piezocryst wird organisatorisch bei der Spectris-Tochterfirma Hottinger Brüel & Kjær (HBK) verankert werden. Das teilte AVL am Donnerstag in einer Aussendung mit, während zeitgleich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber informiert wurden.

Verkauf aufgrund von schlechten Zahlen?

Als Kaufpreis nannte AVL auf APA-Nachfrage 133,5 Mio. Euro. Seit rund 18 Monaten hatten sich die Verkaufspläne für Piezocryst, einer der Cashcows des Grazer Technologiekonzerns sowie führender Anbieter hochspezialisierter Piezo-Sensoriklösungen, verdichtet. Seitens AVL hieß es, dass der Verkauf nichts mit den momentan wenig prickelnden Zahlen der AVL zu tun habe, sondern dass man schon länger auf der Suche nach einer strategischen Partnerschaft gewesen sei. Trotz des Eigentümerwechsels bleibe AVL sowohl als Kunde als auch als Innovations- und Vertriebspartner weiterhin eng mit Piezocryst verbunden.

Kaum Änderungen für Mitarbeiter

Für die 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Piezocryst soll sich ebenfalls nicht viel ändern. Der Standort von Piezocryst bleibe in Graz am Gelände der AVL und auch die Zusammenarbeit werde fortgeführt. „Die Entscheidung zum Verkauf erfolgt im Rahmen einer langfristigen Strategie, die es Piezocryst ermöglichen wird, in einem dynamischen Marktumfeld seine Position zu stärken, Technologien in einem breiteren Markt und in neuen Segmenten zu platzieren und weiterhin maßgebliche technologische Entwicklungen voranzutreiben“, so das Statement der AVL.

Zu Spectris PLC Spectris PLC ist ein britisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Präzisionsmessgeräten und -systemen spezialisiert hat. Das Tochterunternehmen HBK ist ein deutsch-dänisches Unternehmen im Bereich Test- und Messtechnik und hatte bereits seit Jahrzehnten eine Vertriebspartnerschaft mit Piezocryst – umgekehrt ist AVL ein Kunde von HBK. HBK gehört seit dem Jahr 2000 zur Spectris PLC Unternehmensgruppe. Mit der Übernahme von Piezocryst verstärke HBK sein Portfolio insbesondere im Sensorbereich.

Verträge bereits unterzeichnet

„Wir sind überzeugt, in HBK den idealen Partner gefunden zu haben, damit Piezocryst sich innovativ weiterentwickeln und in neue Märkte vordringen kann“, sagte Helmut List, CEO von AVL. Gleichzeitig sichere AVL durch die strategische Partnerschaft Innovationsmöglichkeiten und Zugang zu den bestehenden Lösungen für Kunden ab. „Piezocryst ist ein etabliertes Unternehmen, das für seine herausragende Qualität bekannt ist und von uns seit Langem geschätzt wird. Seine einzigartige Technologie wird unser Portfolio erweitern und unsere Position im Markt für Hochtemperatur- und Hochpräzisionssensoren weiter ausbauen. Wir freuen uns sehr, Piezocryst in unserer Unternehmensgruppe willkommen zu heißen“, ergänzte Andrew Heath, Chief Executive of Spectris. Die Verträge zwischen AVL und Spectris PLC seien bereits unterzeichnet, müssten nun aber noch von den Behörden auf kartellrechtliche Auflagen geprüft werden. (APA/red, 5. 9. 24)