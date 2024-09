Vorsicht Schulkinder: Dringender Appell an alle Autofahrer

„Besonders die Schulanfänger, die erstmals alleine unterwegs sind, brauchen die Mithilfe und die Rücksicht aller anderen Verkehrsteilnehmer. Kinder erleben die Welt anders als wir und sind sich der vielen Gefahren im Straßenverkehr nicht bewusst. Daher müssen wir Erwachsenen umso vorsichtiger sein“, bittet Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).

Geschwindigkeit im Villacher Straßenverkehr anpassen

Ganz speziell vor Kindergärten und Schulen gibt es in den kommenden Tagen und Wochen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. „Hinzu kommen mit fortschreitendem Herbst die jahreszeitlich bedingten dunkleren Witterungs- und Lichtverhältnisse. Eine Anpassung der Geschwindigkeit und doppelte Vor- und Nachsicht ist da von großem Nutzen“, ergänzt Katholnig.

Schulwege wurden sicherheitstechnisch überprüft

Das Team des Wirtschaftshofes hat freilich schon in allen Stadtteilen die Schulwege sicherheitstechnisch überprüft und Schutzwege sowie Bodenmarkierungen vor Schulen und Kindergärten kontrolliert und bei Bedarf nachgebessert. Für helle Kleidung sowie Reflektoren an Schuhen und Schultaschen sollten die Eltern sorgen. „Grundsätzlich gilt aber, dass wir alle in den kommenden Wochen besonders entlang der bekannten Schulwege vorsichtig und langsam fahren“, so Katholnig abschließend.