Fluggepäck beschädigt, verspätet oder verloren gegangen: Das gilt

Leider kommt es immer wieder vor: Jedes Jahr gehen den Airlines weltweit Millionen Gepäckstücke verloren – eine äußerst unangenehme Vorstellung für jeden Urlauber. Nikolaus Authried, Leiter der ÖAMTC-Rechtsberatung, erklärt, worauf zu achten ist, damit Reisende nicht auf dem Schaden sitzenbleiben. „Der erste Schritt im Falle eines fehlenden Koffers ist immer die Verlustmeldung bei der jeweiligen Fluggesellschaft. Zunächst muss man noch am Flughafen selbst das PIR–Formular (Property Irregularity Report) ausfüllen. Erhältlich ist dieses meist am Schalter des Gepäckdienstes, eine Kopie sollte unbedingt aufbewahrt werden“, erklärt Authried. „Ganz wichtig: Das PIR-Formular ersetzt nicht die Meldung bei der Airline und dem Reiseveranstalter – darum muss man sich als Betroffener zusätzlich kümmern.“

Welche Fristen gelten bei Gepäckverlust?

Ein verlorengegangenes, beschädigtes oder verspätetes Gepäckstück, das aufgegeben wurde, muss der Fluggesellschaft unbedingt schriftlich gemeldet werden. Zeitnahes Handeln ist dabei entscheidend, denn es gelten strenge Fristen.

Auf diese Fristen musst du achten Beschädigtes Gepäck : Reisende müssen Schäden sofort nach Entdeckung melden – spätestens jedoch binnen sieben Tagen nach Erhalt des Gepäckstücks.

müssen Schäden sofort nach Entdeckung melden – spätestens jedoch binnen sieben Tagen nach Erhalt des Gepäckstücks. Verspätetes Gepäck: Dieses muss in jenem Fall innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt gemeldet werden.

Bis zu 1.600 Euro für verlorenes bzw. beschädigtes Gepäck

„Wer diese Fristen versäumt, verliert seine Ansprüche“, warnt der ÖAMTC-Jurist. „Aktuell haften Fluggesellschaften für verlorenes oder beschädigtes Gepäck mit rund 1.600 Euro. Wer Luxusartikel oder teure Kleidungsstücke mitführt, sollte eine Reisegepäckversicherung abschließen oder den Wert spätestens bei der Abfertigung deklarieren – möglicherweise gegen Aufpreis“, empfiehlt der Rechtsberater des Clubs. Wenn das Gepäck verspätet ankommt, geben die Fluglinien entweder ein sogenanntes „Overnight-Kit“ aus oder bieten teilweise Ersatz für die Anschaffung der notwendigsten Dinge wie Toilettenartikel und Kleidung. Tipp vom ÖAMTC: Rechnungen aufbewahren!

©pixabay/BonnieHenderson Für verlorenes oder beschädigtes Gepäck haften Fluggesellschaften mit rund 1.600 Euro.

Was gilt bei Schäden am Handgepäck?

Bei Schäden am Handgepäck haftet die Fluggesellschaft nur, wenn sie oder ihr Personal ein Verschulden trifft. Das bedeutet, dass die Airline nachweisen muss, dass sie keine Schuld an dem Schaden trägt – ansonsten haften die Reisenden für die Beschädigung. Gut zu wissen: Für das Handgepäck gelten im Normalfall sowohl Gewichts- als auch Größenbeschränkungen. Ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder Allgemeinen Beförderungsbedingungen (ABB), welche man auf der Website der jeweiligen Airline findet, verschafft im Falle von Unsicherheiten Klarheit. Der ÖAMTC bietet einen Gepäck- und Stornoschutz für Reisende an.

