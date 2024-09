Schwer verletzt: Fußgängerin (35) von Lokalbahn erfasst

In Wien-Meidling kam es gestern, am 4. September gegen 14.45 Uhr auf der Eichenstraße zu einem Verkehrsunfall. Die Wiener Lokalbahn fuhr stadtauswärts, übersetzte dabei die Kreuzung mit der Vivenotgasse und wollte in die danach befindliche Haltestelle einfahren. Die Fußgängerin soll den selbständigen Gleiskörper überquert haben. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß. Trotz sofortiger Notbremsung durch die Lenkerin der Wiener Lokalbahn wurde die 35-Jährige schwer verletzt. Die Fußgängerin wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.