Sturm II musste um Stadionszulassung in Gleisorf bangen – jetzt nicht mehr

Die „Unbespielbarkeit des Rasens“ hätte Sturm II fast zum Umzug gezwungen. Dem Solarstadion Gleisdorf – der Heimat von Sturm II – wurde bis auf weiteres die Stadionzulassung für Spiele in der ADMIRAL 2. Liga entzogen, hieß es Anfang August.

Stadionszulassung wieder erteilt

Nun gibt es aber gute Nachrichten: „Nachdem Anfang August dem Solarstadion in Gleisdorf die Zulassung für die 2. Liga und somit für die Heimspiele von Sturm II vom Senat 3 der Bundesliga entzogen wurde, wurde sie jetzt wieder erteilt. Der Rasen in der Wahlheimat wurde großflächig getauscht und ist wieder Zweitliga-tauglich“, gibt Sturm Graz bekannt. Das nächste Pflichtspiel von Sturm II am 14. September gegen Stripfing (um 20.00 Uhr) wird somit wie geplant in Gleisdorf über die Bühne gehen.