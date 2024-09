Wahlprogramm der ÖVP: „Leistungen belohnen und Wohlstand verbessern“

Die ÖVP präsentierte heute das offizielle Wahlprogramm für die Nationalrats-Wahl am 29. September.

Die ÖVP präsentierte heute das offizielle Wahlprogramm für die Nationalrats-Wahl am 29. September.

Für die ÖVP ist es in den nächsten fünf Jahren ein ganz besonderes Anliegen, die Zukunft wieder berechenbarer zu machen und ein nächstes Kapitel in der Erfolgsgeschichte von Österreich aufzuschlagen. Die vergangenen Jahre waren für Österreich mehr als fordernd. Pandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Explosion der Energiepreise und die Verschärfung von weltweiten Konflikten. Für die Partei war unser Land direkt und indirekt von massiven Schocks von außen betroffen. Deshalb ist es für die ÖVP wichtig, nach dieser Zeit

der Krisen die Zukunft in Österreich wieder berechenbarer machen. Die Europäische Union spielt dabei für die Partei als größtes und bedeutendstes Friedensprojekt eine wichtige Rolle.



Entlastung für die Menschen

Die ÖVP will auf die gestiegene Lebenshaltungskosten reagieren und eine spürbare, nachhaltige Entlastung der Bürger bei Steuern und Abgaben ermöglichen. Für sie muss den Menschen mehr zum Leben bleiben. Deshalb will die Partei für mehr Wohlstand im Alter sorgen. Die Investitionen in die Zukunft wie Vorsorgedepots sollen nach einer Behaltefrist von den Steuern befreit werden. Auch die Versicherungssteuer für Pensionskassenbeiträge soll gesenkt werden. Eine Vermögens- und Erbschaftssteuer wird weiterhin strikt abgelehnt. Die Volkspartei möchte außerdem ins Pflege- und Gesundheitssystem investieren, um schnellere Termine zu ermöglichen. Auch die Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung ist ein wichtiger Punkt von Karl Nehammer. Strengere Regeln fordert die ÖVP hingegen für Arbeitslose durch ein degressives Arbeitslosengeld.

Starke Anreize für Arbeit

Auf die Herausforderungen des demografischen Wandels und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit will die ÖVP mit einem wirkungsvollen, modernen Anreizsystem für mehr Arbeit reagieren. Für sie sollen Arbeitskräfte, die mehr arbeiten wollen, auch entsprechend belohnt werden. Deshalb möchte Nehammer einen Vollzeitbonus in Höhe von 1000 Euro einführen. Die Überstunden sollen von der Steuer befreit werden. Auch das Arbeiten in der Pension soll von Abgaben befreit werden.

Wirtschaft fördern

Unternehmen sind für die Volkspartei kein Teil des Problems, sondern Teile vieler Lösungen. Ihre Leistungen für Wertschöpfung, gute Arbeit und gesellschaftliche Problemlösungen brauchen bestmögliche Rahmenbedingungen und Entlastung. Deshalb wollen sie die Betriebe nicht durch neue Belastungen wie neue Vorschriften und Verboten belasten, sondern das wirtschaftliche Engagement fördern. Deshalb will die ÖVP die Lohnnebenkosten um 0,5 Prozent pro Jahr senken. Die Körperschaftssteuer soll konstant über EU-Niveau gesenkt werden. Und durch eine verbesserte Abschreibung und Steuergutschriften sollen Anreize für Investitionen geschaffen werden. Auch für die Gastronomie soll es eine Entlastung geben. Es soll ein Ende der Belegpflicht unter 30 Euro geben.

Selektiv bei der Zuwanderung

Für die ÖVP sind unkontrollierte und unqualifizierte Zuwanderung sowie importierte Kriminalität ein massives Problem für unsere Gesellschaft. Bei uns Schutz suchen und dann kriminell handeln, das geht für die Partei einfach nicht. Deshalb sollen straffällige Asylwerber konsequent abgeschoben werden. Außerdem soll bei Missbrauch das Asylrecht entzogen werden. Die Partei will zudem neue Kriterien wie das Ablegen von Deutschprüfungen beim Österreichischen Integrationsfonds schaffen. Zusätzlich soll vor dem Schulbetrieb eine Sprachstandfeststellung eingeführt werden. Auch Wertekurse will die Volkspartei einführen.

