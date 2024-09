KAC für Champions Hockey League in Frankreich

Der EC-KAC eröffnet seine insgesamt fünfte Saison in der Champions Hockey League am Freitagabend mit einem Auswärtsspiel.

Der EC-KAC eröffnet seine insgesamt fünfte Saison in der Champions Hockey League am Freitagabend mit dem Auswärtsspiel beim amtierenden französischen Meister. Anders als vor drei Jahren gastieren die Rouen Dragons zum Auftakt aber nicht in Klagenfurt, vielmehr treten die Rotjacken am Freitag, dem 6. September 2024, auswärts in der Normandie an.

„Gute Gelegenheit, um den Zusammenhalt zu stärken“

„Es macht einfach Spaß, in der CHL in ganz oder fast neue Städte zu kommen und sich mit den dortigen Teams zu messen. Auch für die Mannschaft ist so ein langer Trip eine gute Gelegenheit, den Zusammenhalt weiter zu stärken, noch enger zusammenzurücken. Und es ist von Vorteil, so früh in der Saison schon auf Wettbewerbsebene gefordert zu sein, diese Eigenschaften brauchen wir am Beginn eines neuen Spieljahres ganz besonders“, betont KAC-Stürmer Matt Fraser.

Jan Muršak tritt Reise nicht mit an

Die Rotjacken können in Rouen nahezu in Bestbesetzung antreten. Dem Trainerstab steht nur ein Kaderspieler nicht zur Verfügung: Dieser ist mit Jan Muršak allerdings der punktebeste KAC-Crack der vergangenen Saison und zudem der (mit 39 Einsätzen) deutlich CHL-erfahrenste Akteur im Roster. Den Slowenen plagt unverändert jene Oberkörperblessur, die ihn bereits in der Pre-Season behindert hatte, sodass er die Reise nach Frankreich und Schweden nicht mitmachen wird. Alle neun zuletzt in den Olympia-Qualifikationsturnieren zum Einsatz gekommenen Spieler sind hingegen wieder gesund und fit nach Klagenfurt zurückgekehrt und stehen dementsprechend für den CHL-Start zur Verfügung. Im Flugzeug nach Frankreich sitzen werden drei Torhüter, acht Verteidiger und 13 Stürmer.