Warum du am Montag Testwarnungen auf dein Handy bekommst

Am Montag startet die Testphase für den AT-Alert.

Am Montag startet die Testphase für den AT-Alert.

Veröffentlicht am 5. September 2024, 13:35 / ©Pixabay / Dariusz Sankowski

Ab Montag können auch in der Steiermark durch die Landeswarnzentrale Nachrichten ­- eindeutig als Testwarnung formuliert – an Mobiltelefone ausgesendet werden. Systembedingt können Bürgerinnen und Bürger in Grenznähe auch Warnungen des Nachbar-Bundeslandes erhalten.

Als Ergänzung zur Zivilschutzsirene

Der AT-Alert basiert auf dem sogenannten „Cell Broadcast“: Damit können Nachrichten verschickt werden, ohne personenbezogene Daten abzufragen oder zu nutzen. Der AT-Alert wird die vorhandenen Zivilschutzsirenen als Warn- und Alarmsystem ergänzen. Im Anlassfall sollen dadurch möglichst viele Menschen in einem betroffenen Gebiet direkt über ihr Mobiltelefon erreicht werden.

Wann kommt AT-Alert zum Einsatz?

Meldungen können bei Naturgefahren wie Stürmen oder Hochwassern, bei bedrohlichen technischen Gefahren wie Chemieunfällen oder bei bedrohlichen polizeilichen Situationen ausgelöst werden. Die höchste Warnstufe, der Notfallalarm, ist bei jedem Handy standardmäßig eingeschaltet und kann auch nicht ausgeschaltet werden. Durch höchste Sicherheitsstandards ist gewährleistet, dass nur die zuständigen Behörden Meldungen über AT-Alert aussenden lassen können.