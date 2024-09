Attentat in München: Salzburger soll der Täter sein

Heute, am Donnerstag, dem 5. September gegen neun Uhr feuerte der Tatverdächtige mehrere Schüsse ab. Die Polizei erwiderte diese, da er direkt auf die Beamten gezielt hätte. Daraufhin wurde er erschossen. Der Verdächtige dürfte alleine gehandelt haben, somit bestehe auch keine weitere Gefahr mehr. Verschiedene Medien berichteten, dass der Täter mit einem Auto mit Salzburger Kennzeichen zum Tatort gekommen war. Somit dürfte es sich bei dem Toten um einen Österreicher handeln. Sein Tatmotiv ist derzeit noch unklar. Jedoch ereignete sich der Schusswechsel in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in München. Dort fand zu diesem Zeitpunkt eine Gedenkfeier anlässlich des Olympia-Attentats in München 1972 statt. Aus diesem Grund hatte das Konsulat am Donnerstag geschlossen.