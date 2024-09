Mit Schulbeginn: Öffi-Angebot in Villach wird weiter angepasst

Mit 9. September 2024 wird es weitere Verbesserungen des Öffi-Angebots in Villach geben.

Mit 9. September 2024 wird es weitere Verbesserungen des Öffi-Angebots in Villach geben.

Veröffentlicht am 5. September 2024, 14:08 / ©Madlin Peko/VKG

Mit 9. September 2024 wird es weitere Verbesserungen des Öffi-Angebots in Villach geben. Vor allem die Bewohner der Stadtteile Fellach, Mittewald und Heiligengeist dürfen sich freuen. Nachdem die Kärntner Linien bereits zum Ferienbeginn den Wochenendverkehr eingeführt haben, erhält die Busverbindung von Villach-Hauptbahnhof über Bad Bleiberg bis nach Nötsch (Linie 8570) nun einen weiteren Ausbau. Linienkurse verkehren an Werktagen künftig im Stundentakt und am Wochenende im Zwei-Stundentakt. Auch die Tagrandzeiten werden ausgeweitet.

Änderungen bei den Mikro-ÖV-Bussen

„Seitens des Landes wird damit die Aufholjagd beim Ausbau eines attraktiven öffentlichen Verkehrs konsequent fortgesetzt und der Standort gestärkt“, erklärt Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Zufrieden zeigt sich auch Villachs Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE). Aufgrund des neuen, deutlich verdichteten Angebots nimmt die Stadt Villach – wie vorgesehen – die seit Ende Juni zwischen Hauptbahnhof und Heiligengeist verkehrenden Mikro-ÖV-Busse von Montag bis Freitag wieder vom Fahrplan. Samstags verdichtet der städtische Mikro-BUS:SI das Angebot der Kärntner Linien weiterhin mit fünf täglichen Fahrten zwischen Hauptbahnhof und Heiligengeist und wieder retour. Der letzte Kurs fährt künftig um 18.45 am Hauptbahnhof und um 19.06 Uhr in Heiligengeist ab. An Sonntagen verkehrt der Mikro-ÖV – wie gehabt – dreimal hin und zurück.

Verbessertes Öffi-Angebot

Nach Rückmeldungen aus der Bevölkerung gibt es auch auf zwei weiteren Mikro-BUS:SI-Linien Anpassungen. Auf der Linie M1 (Hauptbahnhof – Lind – Vassach) ändern sich bei zwei Kursen die Abfahrtszeiten. Los geht es am Hauptbahnhof von Montag bis Freitag um 6.40 Uhr (bisher 6.42 Uhr) und um 13.32 Uhr (bisher 13.22 Uhr). Auf der Linie 18 (Hauptbahnhof – Oberschütt) gibt es künftig von Montag bis Freitag sogar eine Verbindung mehr. Abfahrt des Mikro-BUS:SI am Hauptbahnhof um 19.17 Uhr und in der Oberschütt um 19.43 Uhr. Auf der Linie 5179 (Villach Hauptbahnhof – Wernberg – Lind – Velden) verstärken die Kärntner Linien den Takt. Zwei Kurse werden bis Velden verlängert – und zwar jene um 7.51 Uhr ab Villach und um 8.29 Uhr von Velden nach Villach.

Mobilitätswoche von 16. bis 22. September

Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche können auch heuer wieder sämtliche Verbindungen der Kärntner Linien und der Villacher BUS:SI und Mikro-BUS:SI-Linien von 16. bis 22. September kostenlos genutzt werden.