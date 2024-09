Traktor überschlägt sich: 75-Jähriger verletzt

Veröffentlicht am 5. September 2024, 14:44 / ©Tom/Pixabay

Am 5. September, gegen 10.44 Uhr, war ein 75-jähriger Österreicher in Niederndorf mit seinem Traktor mit Kreislerarbeiten beschäftigt. Beim Traktor sprang auf dem abschüssigen Feld aus unbekanntem Grund plötzlich der eingelegte Gang heraus, weshalb dieser talwärts rollte. In der Folge kippte der Traktor zur Seite, wobei der 75-Jährige aus dem Fahrersitz fiel. Das Gefährt überschlug sich anschließend mehrfach und kam ungefähr 100 Meter weiter unten zum Stillstand. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. Um ein weiteres Abstürzen des Traktors zu verhindern, führte die Feuerwehr Niederndorf Absicherungsarbeiten durch.