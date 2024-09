Alle aufgepasst: Das Reindorfgassenfest steht vor der Tür

Der Herbst ist da, und mit ihm kehrt das beliebte Reindorfgassenfest zurück. Am Freitag, 6. September, und am Samstag, 7. September, verwandelt sich der 15. Bezirk in Wien in ein farbenfrohes Fest voller Musik, Kunst und Kulinarik. Auf drei Bühnen erwartet die Besucher ein Programm für jede Altersgruppe. Am Freitag sorgt die Singer-Songwriterin Clara Luzia für Musik, während am Samstag die Band 5/8erl in Ehr’n die Gäste unterhält. Für Familien und Kinder bietet die Bühne SÜD ein tolles Programm. Denn der Kinderliedermacher Bernhard Fibich bietet Unterhaltung. Auch spannende Theateraufführungen machen den Nachmittag unvergesslich.

