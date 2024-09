Kunsthaus-Architekt Coulin Fournier verstorben

Coulin Fournier, geboren 1944 in London, studierte an der Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts in Paris und der Architectural Association School of Architecture in London. Bekannt für seine avantgardistischen und experimentellen Ansätze, schuf er mit dem Kunsthaus Graz ein „undefinierbares Etwas“, das sowohl fremd als auch vertraut wirkt. Seine Architektur vereinte organische Formen mit innovativen Materialien und setzte Maßstäbe für zeitgenössische Baukunst. Neben dem Kunsthaus Graz hat Fournier auch in anderen Teilen der Welt Spuren hinterlassen. Er war Professor emeritus an der Bartlett School of Architecture in London und hatte Gastprofessuren an der Chinesischen Universität von Hong Kong inne. Fournier war Mitglied der radikal-experimentellen Gruppe Archigram und arbeitete an Projekten in Saudi-Arabien und Paris. Sein „Open Cinema“-Projekt wurde international gezeigt, darunter in Guimarães, Lissabon und Hong Kong.