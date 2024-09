AIRPOWER24 startet morgen: Events des ersten Tages im Überblick

Morgen, am Freitag, dem 6. September, beginnt um 9 Uhr die AIRPOWER24 – die größte Airshow Europas am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. Rund 300.000 Zuschauer werden an den beiden Veranstaltungstagen erwartet. Die Flying Bulls haben dieses Programm für den ersten Tag der Airpower 2024 vorbereitet:

Programm am Freitag, dem 6. September: 9.25 Uhr – Dynamic Sky: Das Flying Bulls Aerobatics Team aus Tschechien zeigt atemberaubende Formationsflüge auf höchstem Niveau.

10.30 Uhr – Aces of Aerobatics: Ein Highlight ist das Gipfeltreffen der beiden Aerobatic-Stars Luke Czepiela und Dario Costa.

12.50 Uhr – Wings of Silence: Das „Red Bull Blanix"-Team beeindruckt mit seinen leisen Segelflugzeugen – das leiseste Highlight der AIRPOWER24.

13.50 Uhr – Lift-off Legends: Die „Lift-off Legends" bieten einen spektakulären „Tanz der Rotoren" mit den Helikoptern der Flying Bulls.

16 Uhr – Vintage Parade: Ein historisches Flugzeug-Highlight – die „Vintage Parade" zeigt eine einmalige Formation historischer Flugzeuge der Flying Bulls. Zusätzlich können Besucher die Flugzeuge der Flying Bulls im Static Display hautnah erleben. Das genaue Programm für Samstag wird am Freitag bekannt gegeben.