Wien fährt voraus: Erste Tram-Weltmeisterschaft in der Hauptstadt

Seit 2012 treten Straßenbahnfahrer aus verschiedenen europäischen Ländern bei der jährlichen Tram-EM gegeneinander an, um ihr Können zu zeigen. 2023 sicherten sich die Wiener Linien den Europameistertitel und werden diesen am 14. September in Frankfurt verteidigen. Nächstes Jahr steht eine besondere Premiere bevor, denn Wien wird erstmals Gastgeber der weltweit ersten Tram-Weltmeisterschaft, wie Bürgermeister Michael Ludwig bekanntgab.

Erste Weltmeisterschaft

Beim jährlichen Wettbewerb treten europäische Straßenbahnfahrer in Disziplinen wie Präzisionsfahren oder Bim-Bowling gegeneinander an. Bereits 2015 war Wien Gastgeber dieser Veranstaltung. Zehn Jahre später kehrt der Wettbewerb in die Hauptstadt zurück und diesmal in einem noch größeren Rahmen. Bürgermeister Michael Ludwig kündigte beim Training für die bevorstehende Straßenbahn-EM in Frankfurt an, dass Wien Austragungsort der ersten Tram-Weltmeisterschaft sein wird. Dieses besondere Event findet im September 2025 statt. „Kaum eine andere Stadt bietet ein so dichtes Netz und so regelmäßige Intervalle für so wenig Geld. Veranstaltungen wie die Straßenbahn-Meisterschaften zeigen, wie viel Können und Herzblut in unserem öffentlichen Verkehr stecken!“, hob Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke die Bedeutung des Events hervor.

Wettbewerb mit verschiedenen Disziplinen

Die Teams bestehen aus jeweils zwei Fahrer und treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Dabei werden alle Facetten des Straßenbahnfahrens abgedeckt, einschließlich Präzisionsfahren, Geschicklichkeitsfahrten und Notbremsungen. Auch das beliebte Bim-Bowling, bei dem eine große Kugel mit der Straßenbahn auf aufgestellte Pins gerollt wird, ist wieder Teil des Wettbewerbs.