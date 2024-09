Paul Pizzera übernimmt Ö3-Mikro: „Hawi D’Ehre“-Podcast live im Radio

Veröffentlicht am 5. September 2024, 15:55 / ©Ulrike Rauch

Nachdem der beliebte Moderator Benny Hörtnagel kürzlich seinen Abschied bekannt gab, steht nun ein neuer, großer Name in den Startlöchern: Paul Pizzera! Der 36-jährige Grazer will anscheinend nicht nur mit Hits, sondern jetzt auch mit Humor die Radiobühne erobern. Mit dem Podcast „Hawi D’Ehre“ – zusammen mit Gabi Hiller und Philipp Hansa – wird Pizzera ab 12. September immer donnerstags von 22 bis 24 Uhr live auf Ö3 zu hören sein.