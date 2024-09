Spenderin und Patientin finden sich endlich in den Armen

Bianca ist 43 Jahre alt und kommt aus Röns in Vorarlberg. Im Jahr 2014 hat sie ihre Typisierung abgeschlossen und um anschließend 2019 ihr Knochenmark an ein kleines Mädchen zu spenden. Wie bei allen Spendern erhielt sie Informationen über den Gesundheitszustand „ihrer“ Patientin und hatte die Möglichkeit, anonym Kontakt zu ihr aufzunehmen. Nun, fünf Jahre nach der Spende, trafen sich die beiden zum ersten Mal persönlich.

Der Tag veränderte alles

Am 19. Juni 2019 fuhr sie von Vorarlberg nach Wien, um ihr Knochenmark zu spenden. Ihr Tochter war damals im selben Alter. Eigentlich wollten sie damals nach Kärnten in den Urlaub fahren. Aber als die Nachricht kam, war ihr ein Leben retten deutlich wichtiger. Nach fünf Jahren anonymem Austausch vieler herzlicher Briefe durften die beiden sich endlich in die Arme schließen. Sie verbrachten ein wunderschönes Wochenende in Oberösterreich. Bianca hofft, dass ihre Erfahrung viele dazu bewegt, sich typisieren zu lassen und eine Spende in Erwägung zu ziehen.

